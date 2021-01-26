Посмотрите трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон»

В сети появился первый трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон». Ролик опубликован на ютьюб-канале анимационной студии.

Картина расскажет историю об отважной воительнице Райя из королевства Кумандра. Ей предстоит вместе со своим спутником, броненосцем по имени Тук-Тук, найти единственного оставшегося в мире дракона Сису, С его помощью она надеется одержать победу над могущественным врагом Друуном.