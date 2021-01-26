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Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США. Он выступил против климатического кризиса

Юлия Онодэра
Сегодня в 5:19

Американский актер Леонардо Ди Каприо, известный как давний сторонник защиты природы, обратился к Джо Байдену с открытым письмом. В нем артист призвал президента США вступить в борьбу с климатическим кризисом.

Ди Каприо назвал инаугурацию Байдена «поворотным моментом в истории» и оценил стоящие перед лидером США задачи как «громадные». По мнению актера, новое руководство страны должно не только позаботиться о здравоохранении и экономике, но и принять срочные меры по спасению планеты.

«Вас могут запомнить как „климатического президента“, который увел человечество от края пропасти. Вы можете переключить мировую энергетическую систему с ископаемого топлива на чистую энергию, одновременно создавая множество рабочих мест, сокращая вредное загрязнение и устраняя экономическое, расовое неравенство и неравенство в области здравоохранения», — написал Ди Каприо.

Актер призвал США «взять на себя смелое лидерство» и вместе «двигаться вперед к новому миру». Он также одобрил решение президента вновь присоединиться к Парижскому соглашению, регулирующему меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

«Вы совершили движение США в правильном направлении. Но, как вы заявляли, этого просто недостаточно, и мы должны „сделать все, что в наших силах“», — отметил Ди Каприо.

Обладатель «Оскара» подчеркнул, что климатический кризис не только является вызовом для общества, но и также может стать «величайшей экономической возможностью для инноваций, создания рабочих мест, развития новых бизнес-проектов, инвестиций».

«Это идет рука об руку с восстановлением справедливости и построением равноправного, инклюзивного и справедливого будущего для всех», — добавил Ди Каприо.

К открытому письму актера присоединились более 150 человек, в том числе бизнесмены и ученые. Они заверили президента США, что готовы работать над преодолением климатического кризиса вместе с ним. Среди подписавшихся оказались глава Amazon Джефф Безос, актрисы Зои Дешанель, Джейн Фонда, Натали Портман и Пайпер Перабо, телеведущая Падма Лакшми и президент WWF Картер Робертс.

Леонардо Ди Каприо на протяжении многих лет занимается защитой окружающей среды. В 1998 году он создал благотворительный фонд «Leonardo DiCaprio Foundation». На тот момент актеру не исполнилось еще и 25 лет. Целью организации стала забота о дикой природе.

В течение более чем 20 лет фонд во главе с Ди Каприо восстанавливал экосистемы, работал над сохранением океанов, защищал права коренных народов, спасал популяции акул в Калифорнии, тигров в Азии и слонов в Африке. Всего было реализовано более 200 проектов в 50 странах.

За свою деятельность актер был назначен Послом мира ООН по борьбе с изменением климата. Он также вошел в состав правления нескольких природоохранных организаций, в том числе Международного фонда фонда защиты животных (IFAW) и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В 2019 году Ди Каприо привлекал внимание к проблеме пожаров в Сибири, а российские подписчики в инстаграме просили его помочь в спасении Байкала.

Кинодеятельность Ди Каприо тоже нередко связана с экологическими инициативами. В 2014 году актер выступил в качестве продюсера двух документальных картин — «Скотозаговор» о влиянии животноводства на окружающую среду и «Вирунга» о спасении горных горилл в Конго. Обе ленты сейчас можно посмотреть на Netflix.

При участии Ди Каприо вышли документальные фильмы «Пластиковый океан», «Игра цвета слоновой кости», «Спасти планету», «Курс на экологичность», «Лед в огне», а также англоязычная версия российского 3D-проекта «Байкал — сердце мира». Сейчас Ди Каприо вместе с Барри Дженкинсом работает над художественной адаптацией «Вирунги»

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