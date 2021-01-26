В России впервые с начала ноября выявили меньше 19 тыс. заражений COVID-19

В России выявили 18 241 случай коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимальное значение более чем за два месяца; в последний раз меньше 19 тыс. заражений регистрировали 3 ноября.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Пермском краях, Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 756 931. За последние сутки вылечились 23 798 человек, за все время — 3 174 561. За сутки умерли 564 пациентов, за весь период — 70 482. Число активных случаев снизилось за последний месяц с 544 641 до 511 888.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 99,7 млн человек, больше 2,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,2 млн). На втором и третьем — Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,8 млн).