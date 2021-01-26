В России впервые с начала ноября выявили меньше 19 тыс. заражений COVID-19

В России выявили 18 241 случай коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимальное значение более чем за два месяца; в последний раз меньше 19 тыс. заражений регистрировали 3 ноября.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Пермском краях, Вологодской области.