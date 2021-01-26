«Яндекс Go» предложил мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров без российских паспортов

Сервис «Яндекс Go» предложил мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Об этом «Афише Daily» сообщили представителя компании.

Представители «Яндекса» попросили у столичных властей рассмотреть возможность открыть специальный пункт, где смогут привиться сотрудники партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России», — отметили в «Яндексе».

Компания продолжает оповещать работников, выполняющих заказы «Яндекс Go», о возможности пройти вакцинацию от COVID19. Информация об этом была им разослана через приложения для выполнения заказов, а также опубликована на сайте для партнеров.

«Яндекс Go» — «суперприложение» на базе «Такси», объединившее все городские сервисы. В него вошли «Еда», «Лавка» и «Доставка».