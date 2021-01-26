перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Душа», «Корона» и «Ход королевы»: Американский киноинститут выбрал лучшие картины 2020 года 12:18
Любимый паб Джона Толкина в Оксфорде не пережил пандемию 11:33
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 11:19
Bolt Эстонский агрегатор такси Bolt задумал экспансию в Москву и российские регионы
Эстонский агрегатор такси Bolt задумал экспансию в Москву и российские регионы 10:55
В этом году в России может появиться первая вакцина от аллергии на кошек 10:36
Коронавирус обострил социальное неравенство. Каждый десятый человек в мире ложится спать голодным 9:59
Активист Павел Крисевич получил 14 суток ареста за акцию с колючей проволокой на Арбате 9:28
Датским фермерам, чьих норок уничтожили, выплатят 3 млрд долларов 8:48
Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США. Он выступил против климатического кризиса 5:19
glennclose/Instagram Гленн Клоуз заявила, что было бы круто никогда не получить «Оскар»
Гленн Клоуз заявила, что было бы круто никогда не получить «Оскар» 3:50
Джо Байден позволил трансгендерным людям снова служить в армии США 2:55
В Нидерландах арестовали наркобарона Це Чи Лопа. Его называют азиатским Эль Чапо 1:54
Авторы «Больницы Никербокер» снимут анимационный сериал для телесети Fox 1:01
В Spotify появились аудиокниги, записанные актрисой Хилари Суонк и блогером Дэвидом Добриком Вчера в 23:14
«Гном-гномыч» может стать товарным знаком для продажи шуб и корсетов Вчера в 23:14
ТАСС/Facebook К 2025 году в России планируют запустить летающие такси
К 2025 году в России планируют запустить летающие такси Вчера в 23:14
Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать. Москвичам для счастья нужно 220 тыс. рублей в месяц Вчера в 22:40
«Победа» разрешила покупать пустое соседнее кресло Вчера в 22:18
The Killers показали отрывок из новой песни во время эфира из студии Вчера в 21:56
В России впервые прошли соревнования по мужской художественной гимнастике Вчера в 21:53
Отключить рекламу

В этом году в России может появиться первая вакцина от аллергии на кошек

Виктория Шанина
Сегодня в 10:36

Ученые из Сеченовского университета разрабатывают вакцину, которая сможет избавить людей от аллергии на кошек. Прививка может появиться в 2021 году, сообщает РИА «Новости».

По словам ректора вуза Петра Глыбочко, аллергены против нежелательной реакции на кошек уже почти готовы, а тестирования препарата — закончены. Если не вмешаются новые коронавирусные ограничения, то уже в этом году вакцина будет зарегистрирована и можно будет начать ее использовать.

Медики Сеченовского университета заявили о начале разработки первой в мире вакцины против аллергии на кошек еще в 2018 году. В планах было создать универсальный препарат от всех восьми видов кошачьих аллергенов, который смогут использовать даже дети и беременные женщины.

В феврале 2020 года специалисты из Квинслендского университета в Австралии сделали крупный прорыв в изучении аллергии на кошек. Они выяснили, что ее причиной могут быть белки, которые животные выделяют в ответ на предполагаемую опасность. Так кошки защищают себя и территорию, где живут.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
День города
К нам едет президент...
фотография
Москва Наума Грановского 1920–1980
Москва в объективе главного архитектурного фотографа СССР
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить