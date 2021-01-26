В этом году в России может появиться первая вакцина от аллергии на кошек

Ученые из Сеченовского университета разрабатывают вакцину, которая сможет избавить людей от аллергии на кошек. Прививка может появиться в 2021 году, сообщает РИА «Новости».

По словам ректора вуза Петра Глыбочко, аллергены против нежелательной реакции на кошек уже почти готовы, а тестирования препарата — закончены. Если не вмешаются новые коронавирусные ограничения, то уже в этом году вакцина будет зарегистрирована и можно будет начать ее использовать.

Медики Сеченовского университета заявили о начале разработки первой в мире вакцины против аллергии на кошек еще в 2018 году. В планах было создать универсальный препарат от всех восьми видов кошачьих аллергенов, который смогут использовать даже дети и беременные женщины.

В феврале 2020 года специалисты из Квинслендского университета в Австралии сделали крупный прорыв в изучении аллергии на кошек. Они выяснили, что ее причиной могут быть белки, которые животные выделяют в ответ на предполагаемую опасность. Так кошки защищают себя и территорию, где живут.