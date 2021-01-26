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В Госдуме предложили изобразить Владимира Путина на пятитысячной купюре

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:17

Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил поместить портрет Владимира Путина на пятитысячную купюру. Свою идею он озвучил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Калашников выступил с таким предложением, комментируя инициативу Минфина США изменить дизайн 20-долларовой купюры. Вместо седьмого президента страны Эндрю Джексона туда планируют поместить портрет сбежавшей из рабства афроамериканки Гарриет Табмен. Депутат считает, что подобные идеи говорят о попытке скрыть более актуальные политические проблемы.

По его словам, изображения на государственных банкнотах являются определенным символом современной государственной политики. На них можно поместить все что угодно — вопрос в том, будет ли оно актуально, уточнил он.

Калашников уверен, что «размещение рабов на купюрах» увеличит напряжение в обществе, поскольку вынесет вопрос рабства в США на первый план среди политических проблем. И с помощью этой темы будут прикрывать другие проблемы, существующие в Штатах.

«Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких‑то людей, это будут какие‑то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого‑то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Путина. Я думаю, что это будет логично», — заявил он.

Идея изобразить на купюре сторонницу отмены рабства в США Гарриет Табмен появилась еще в 2016 году, но проект заблокировал Дональд Трамп, вступивший в должность президента в 2017 году. Теперь решение о замене портрета на купюре рассмотрит новый президент Джозеф Байден.

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