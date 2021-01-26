В Кремле сказали, что дворец из расследования ФБК принадлежит предпринимателю, не уточнив имя

«Дворец Путина» из расследования ФБК (признан в России иноагентом) на самом деле принадлежит «одному или нескольким предпринимателям». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Дождя».

«В расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Ни он, ни его родственники не имели отношения к этому объекту. Что касается разных зон — нельзя плавать, нельзя летать, охрана ФСО — к нам было много обращений журналистов, мы это переадресовали в ФСО. Почему там нельзя летать, мы переадресовали в ФСБ. Обращайтесь туда. Это те ведомства, которые должны ответить на эти вопросы. Это в их компетенции», — отметил Песков.

Имена владельцев особняка, по его словам, Кремль разглашать не в праве. «И мы не собираемся это делать. Это было бы некорректно», — заявил пресс-секретарь.

Вопрос о том, почему несколько компаний указывали на сайтах и в документациях резиденцию президента в селе Параскеевка (именно там расположен дворец из расследования ФБК) Песков переадресовал в эти компании.

Как утверждает представитель Кремля, все резиденции президента известны — причем не только в России, но и за ее пределами. «Мы проводим там мероприятия — там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия», — сказал он.

Накануне расследование ФБК о дворце впервые прокомментировал Владимир Путин. Он заявил, что указанный особняк ни ему, ни его родственникам не принадлежит. Материал ФБК политик назвал «компиляцией», «монтажем» и попыткой промыть мозги россиян.

19 января ФБК опубликовал расследование, в котором говорится, что на Черном море для президента построен дворец площадью 17,7 тыс. квадратных метров — это самый большой частный дом в России. Площадь владений рядом с Геленджиком, которые, по словам Навального, принадлежат Путину, сравнима с территорией 39 княжеств Монако — это далеко не только дворец, но и виноградники, винодельни, устричные фермы и шато.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.