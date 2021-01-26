Анна Музыченко представит спектакль «Bathroom»

Комедия положений рассказывает о девушке, которая не может найти выход из достаточно простой, на первый взгляд, ситуации. Представление представляет собой моноспектакль без слов, в котором стирается грань между реальностью и вымыслом.

Актриса Анна Музыченко представит свой режиссерский дебют — спектакль «Bathroom». Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистки.

Музыченко не только выступила режиссером, но и подготовила сценарий постановки. Музыку для спектакля написала группа The Hatters.

«Bathroom» пройдет 1 и 2 марта в московском ДК им. Зуева. В Петербурге представление можно будет увидеть 17 и 18 апреля в Театре «Лицедеи».