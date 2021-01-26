Портрет президента на 20-долларовой банкноте заменят на фото сбежавшей из рабства афроамериканки

Министерство финансов США планирует заменить портрет президента Эндрю Джексона на банкноте в 20 долларов на фотографию сбежавшей из рабства афроамериканки Гарриет Табмен. Об этом сообщает The Guardian.

Идея изменить купюру появилась еще в 2016 году, но проект заблокировал Дональд Трамп, вступивший в должность президента в 2017 году. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, работа над инициативой обновить купюру уже ведется, и правительство ищет способы ускорить этот процесс.

«Важно, чтобы наши банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны», — заявила Псаки.

Гарриет Табмен росла в семье рабов. Когда ей было 27, она сбежала из рабства и позже спасла из него 70 человек. Женщина служила разведчиком в армии Союза во время Гражданской войны. Позже она участвовала в движении за предоставление женщинам права голоса на выборах.