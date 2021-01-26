Куклу с мемом о Берни Сандерсе в варежках выставили на аукцион. Ее можно купить за 17 тыс. долларов

Жительница Техаса Тоби Кинг связала и выставила на аукцион eBay куклу Берни Сандерса в варежках. Об этом сообщает Insider.

На момент написания заметки до конца торгов оставалось 4 часа, а стоимость игрушки достигла 17 тыс. долларов. Средства, вырученные от продажи, будут переданы благотворительной организации Meals on Wheels из Вермонта, которая доставляет еду нуждающимся. Этой же организации недавно перевел деньги и сам Сандерс. Средства он собрал, выпустив коллекцию свитшотов с его фотографией в варежках, которую моментально раскупили.