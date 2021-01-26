Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу «Орел и решка»

Впервые за все 10 лет существования программы ее ведущими будут двое мужчин. «Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — пошутил над будущим дуэтом Гудков.

Шоумен Александр Гудков и певец Иван Дорн будут вести новый сезон трэвел-шоу «Орел и решка», который стартует на «Пятнице!» 15 февраля. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Ивана Дорна, он уже однажды пробовался на роль ведущего «Орла и решки», но так и не прошел кастинг. «На „решке“ я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать», — заявил он.

«Орел и решка» — передача о путешествиях, в которой двое ведущих на выходные отправляются в различные города мира. По правилам шоу один из них должен прожить два дня на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте. Чтобы решить, кому что достанется, ведущие бросают монету.

В прошлом году стало известно, что создатели «Орла и решки» планируют снять на основе программы полнометражный фильм. Сценаристом картины стал Андрей Золотарев, работавший над фильмами «Спутник» Егора Абраменко, «Притяжение» Федора Бондарчука, «Лед-2» Жоры Крыжовникова и «Тренер» Данилы Козловского.