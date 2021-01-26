Коронавирус обострил социальное неравенство. Каждый десятый человек в мире ложится спать голодным

Пандемия коронавируса усиливает экономическое, гендерное и расовое неравенство по всему миру. Богатым хватило девяти месяцев на восстановление докризисного дохода, а бедным потребуется еще около десяти лет. Исследование провел Оксфордский комитет помощи голодающим Oxfam.

Доклад Oxfam получил название «Вирусное неравенство». Авторы опросили 295 экономистов из 89 стран — большинство из них ожидали рост социального неравенства и отметили, что у правительства их стран нет плана по борьбе с этим.

Исполнительный директор Oxfam Габриэла Буше заявила, что разница в благосостоянии между слоями населения обрела новые масштабы. Буше утверждает: «Полтриллиона долларов, которые заработали 10 самых богатых людей за последний год, можно было бы использовать для создания вакцин для всего человечества или даже для предотвращения нищеты во время пандемии».

Более 3 миллиардов человек не могли получить базовую медицинскую помощь в полной мере — это 90% от всех стран. В наиболее бедных районах Англии, Франции, Бразилии, Непале, Испании и Индии показатели смертности от COVID-19 была значительно выше, чем в обеспеченных городах.

Почти 2 миллиарда детей перестали ходить в школы. Дистанционное образование стало доступно только для богатых стран. Благодаря антисептикам и маскам, изоляция для них продлилась шесть недель. Дети из бедных регионов планеты пропустили четыре месяца учебы.

На 400 миллионов увеличилось количество людей, которые живут менее, чем на 1,90 долларов в день (около 150 рублей). Каждый десятый человек в мире ложится спать голодным. Из 50 богатейших людей мира только трое потеряли 3 миллиарда долларов.

Коронакризис не только обострил социальное неравенство, но и привел к увеличению количества случаев домашнего насилия по всему миру. В России, по данным некоторых НКО, в первый месяц карантина в 2,5 раза увеличилось количество обращений о насилии в семье. В конце апреля депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова призвали правительство принять срочные меры по защите жертв домашнего насилия в период пандемии. В мае МВД сняло наказания за нарушение самоизоляции с жертв насилия в семье.