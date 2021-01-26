Любимый паб Джона Толкина в Оксфорде не пережил пандемию

В конце января закроется исторический паб The Lamb and Flag, который простоял в центре Оксфорда 450 лет, но не пережил пандемию. Новостью поделилось агенство Reuters.

Паб был любимым заведением местных студентов, ученых и писателей. Например, его часто посещали автор «Властелина колец» Джон Толкин и его друг Клайв Льюис — создатель «Хроников Нарнии».

The Lamb and Flag открылся в 1566 году, а в 1613 стал принадлежать Колледжу Святого Иоанна — филиалу Оксфордского университета. Из‑за пандемии в 2020 году доходы бара значительно упали.

«В нем нет телевизора, нет музыкального автомата, нет музыки. Это место, куда люди приходят, чтобы поговорить друг с другом, насладиться традиционной исторической обстановкой. Оно создавалось поколениями студентов, горожан и туристов», — сказал Дэйв Ричардсон, представитель организации CAMRA, которая поддерживает продвижение настоящего эля и традиционных британских пабов.

Из‑за COVID-19 банкротятся заведения по всему миру. Например, в центре Москвы за прошлый год закрылось более 200 точек общественного питания. В их числе несколько ресторанов сетей «Шоколадница», Prime и «Чайхона № 1». Владельцы кафе оказались не готовы коронавирусным ограничениям.