Нолан расходится с Warner Bros., Айлиш записала трек для «Эйфории» и другие новости дня

В России выявили 21 513 новых заражений коронавирусом — на 374 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось до 3 677 352.

Россияне оказались одними из самых скептичных к вакцинации от COVID-19. Привиться от коронавируса готовы лишь 30% жителей страны.

Экспертиза по делу Юлии Цветковой не нашла порнографии в «Сексе в большом городе». Для анализа был взят эпизод, где Шарлотта приезжает к художнику, рисующему вагины.

Москва улучшила показатели безопасности, экологии и здравоохранения в рейтинге Numbeo. Уровень преступности в ней оказался ниже, чем в Берлине, а качество медицинских услуг — выше, чем в Нью-Йорке.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который снимает возрастные ограничения для чиновников, назначаемых президентом. Сейчас предельный возраст составляет 70 лет.

Российский стартап NTechLab разработал систему, которая определяет по фотографии, является ли человек пропавшим без вести. К сервису подключены все региональные базы поискового отряда «Лиза Алерт».

В Германии запретят убивать цыплят-самцов — это спасет 45 млн птиц в год. Еще в стране издали Библию для зумеров — более простую и современную версию Священного писания со множеством сносок.

«Гоголь-центр» открыл продажу билетов на первую премьеру в этом году. Показы спектакля «Человек без имени» пройдут 26, 27 и 28 февраля.

Кристофер Нолан намерен разорвать отношения с Warner Bros. после 20 лет сотрудничества. Режиссеру не понравилось, что студия будет выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и онлайн.

Билли Айлиш и Розалия презентовали саундтрек к новому спецэпизоду «Эйфории» и клип на него. Ролик выглядит примерно как вечер пятницы во время карантина.

Дуэт Bicep выпустил альбом «Isles» специально для тех, кто не выходит из дома, а проект Rhye представил пластинку «Home», записанную на карантине.