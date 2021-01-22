Билли Айлиш презентовала саундтрек к новому спецэпизоду «Эйфории». Он полностью на испанском

На ютьюб-канале Билли Айлиш появился клип к новой песне «Lo Vas A Olvidar», которая станет заглавным треком во втором спецэпизоде сериала «Эйфория» от HBO. С момента публикации клипа прошло меньше суток, а ролик собрал уже 6 млн просмотров.
Девушка записала его совместно с испанской актрисой и певицей Розалией. На ее счету два студийных альбома и небольшая роль в картине «Боль и слава» Педро Альмодовара.
Лирическая песня исполнена на высоких тонах полностью на испанском. Девушки в темном помещении освещены лишь одним прожектором и поют в пустоту. Внимание привлекают ногти певиц, на которых красуются стеклянные трехмерные скульптуры.
По мнению Vulture, клип получился слишком мрачным, но это очень актуальная иллюстрация момента: «по сути, пандемия в пятницу вечером». Правила самоизоляции действительно соблюдены, в кадре певицы не пересекаются.
Режиссером клипа стал Набиль Элдеркин, который снимал музыкальные видео для Фрэнка Оушена («Swim Good», «Pyramids»), Канье Уэста («Welcome to Heartbreak», «Mercy»), Кендрика Ламара («DNA») и других. Продюсер — Тара Разави.
Пару дней назад авторы «Эйфории» выпустили тизер второго специального эпизода. В видео Джулс рассуждает о своих отношениях с Ру — главной героиней шоу, роль которой исполняет Зендая. Премьера спецвыпуска состоится на HBO Max уже сегодня.