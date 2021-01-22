Ирландский дуэт Bicep выпустил альбом специально для тех, кто не выходит из дома

Дуэт Энди Фергюсона и Мэтта МакБрайера создан для больших атмосферных выступлений на открытом воздухе. В альбоме «Isles» электронная группа планировала сделать «намного, намного более сложную» версию живых выступлений, чтобы их слушатели смогли насладиться музыкой дома.

Первый трек из альбома «Apricots» и клип к нему вышли еще 6 октября. В нем смешались традиционные малавийские песнопения и фрагменты выступлений женского хора Болгарского государственного радио и телевидения. «Афиша Daily» включила второй альбом Bicep в список самых ожидаемых пластинок в 2021 году.