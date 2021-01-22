Кристофер Нолан планирует разорвать отношения с Warner Bros. после 20 лет сотрудничества

Источники The Wall Street Journal сообщают, что Кристофер Нолан хочет разорвать отношения с Warner Bros. Режиссер сотрудничал с компанией уже 20 лет.

Нолан недоволен планами релизов и одновременным выпуском фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах. По его словам, подобные решения принимались без его участия: «Это очень-очень неприятно. Нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами».

В прошлом месяце стало известно, что Warner Bros. выпустит в 2021 году все свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Среди них «Дюна», сиквел «Отряда самоубийц», «Матрица-4», «Иуда и черный мессия» и другие. Генеральный директор WarnerMedia Энн Сарнофф заявила, что такая модель выхода кинолент будет применяться только в 2021 году и не затронет более поздние премьеры.