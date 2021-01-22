Россияне оказались одними из самых скептичных к вакцинации от COVID-19. Привиться готовы менее трети

Россияне оказались одними из самых критично настроенных в вопросе вакцинации от коронавируса. Если в среднем по миру о готовности привиться говорят более половины респондентов, то в России — менее трети. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса Gallup International.

У респондентов из 47 стран спрашивали: : как, по их мнению, поступит большинство населения их страны, если новая вакцина против коронавируса станет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной, — согласится на вакцинацию или нет?

Положительно ответили на этот вопрос лишь 30% россиян. Более скептично настроены только граждане Северной Македонии (28%), Боснии и Герцеговины (27%) и Болгарии (27%). Самыми уверенными оказались респонденты во Вьетнаме (92%), Таиланде (80%), Индии и Южной Корее (по 78%), Аргентине (77%), Индонезии (75%) и Малайзии (68%).

Эксперты считают, что одна из причин низкой готовности россиян прививаться — отсутствие страха перед инфекциями. «Мы очень давно, в границах нескольких поколений, не сталкивались с таким серьезным вирусом, чего не скажешь о жителях азиатских стран», — пояснила директор НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

Среди других возможных причин: недоверие к отечественным препаратам, относительная эффективность системы здравоохранения и отсутствие примеров для подражания — во время кампании в поддержку вакцинирования не привились первые лица государства, медицинские руководители и другие известные личности.

В декабре, согласно опросу ВЦИОМа, сделать прививку от COVID-19 собирались 39% россиян. Гендиректор центра Константин Абрамов считает, что к февралю этот показатель вырастет до 50%.