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«Гоголь-центр» открыл продажу билетов на первую премьеру в этом году

Семён Гудошников
Сегодня в 15:34

«Гоголь-центр» объявил о начале продажи билетов на первую премьеру в 2021 году. Показы спектакля «Человек без имени» пройдут 26, 27 и 28 февраля.

«Человек без имени» — это пьеса Валерия Печейкина по книгам Владимира Одоевского, которая «рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти». Создатели уверены, что Одоевский оказался незаслуженно забыт последующими поколениями, и возвращают зрителей к его личности и творчеству.

«Многое интересовало князя: от литературы и музыки до алхимии и гастрономии; он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего. Одоевский был визионером и в чем‑то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад», — сказал худрук театра Кирилл Серебренников.

У спектакля нет единого режиссера-постановщика, он станет коллективным сочинением Кирилла Серебренникова, Петра Айду, Александра Барменкова и Никиты Кукушкина, который сыграет главную роль.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял некоторые коронавирусные ограничения. Театры и другие учреждения культуры теперь могут заполнять 50% зала, музеи возобновили работу.

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