«Гоголь-центр» открыл продажу билетов на первую премьеру в этом году

«Гоголь-центр» объявил о начале продажи билетов на первую премьеру в 2021 году. Показы спектакля «Человек без имени» пройдут 26, 27 и 28 февраля.
«Человек без имени» — это пьеса Валерия Печейкина по книгам Владимира Одоевского, которая «рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти». Создатели уверены, что Одоевский оказался незаслуженно забыт последующими поколениями, и возвращают зрителей к его личности и творчеству.
«Многое интересовало князя: от литературы и музыки до алхимии и гастрономии; он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего. Одоевский был визионером и в чем‑то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад», — сказал худрук театра Кирилл Серебренников.
У спектакля нет единого режиссера-постановщика, он станет коллективным сочинением Кирилла Серебренникова, Петра Айду, Александра Барменкова и Никиты Кукушкина, который сыграет главную роль.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял некоторые коронавирусные ограничения. Театры и другие учреждения культуры теперь могут заполнять 50% зала, музеи возобновили работу.