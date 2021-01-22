«Гоголь-центр» открыл продажу билетов на первую премьеру в этом году

«Гоголь-центр» объявил о начале продажи билетов на первую премьеру в 2021 году. Показы спектакля «Человек без имени» пройдут 26, 27 и 28 февраля.

«Человек без имени» — это пьеса Валерия Печейкина по книгам Владимира Одоевского, которая «рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти». Создатели уверены, что Одоевский оказался незаслуженно забыт последующими поколениями, и возвращают зрителей к его личности и творчеству.