Экспертиза по делу Цветковой не нашла порнографии в «Сексе в большом городе»

Экспертиза в рамках дела Юлии Цветковой не нашла порнографии в сериале «Секс в большом городе». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на мать художницы Анну Ходыреву.

Искусствовед Татьяна Троицкая проанализировала фрагменты из первой серии пятого сезона шоу. В нем героиня Синтии Никсон (Миранда) приезжает к художнику, рисующему женские половые органы. Смысл экспертизы заключается в том, чтобы сравнить картины из шоу с изображениями вагин, за которые судят Цветкову.

Как отметила мать художницы, выступавшая в качестве эксперта Татьяна Троицкая была ранее судима за контрабанду скульптуры Будды. В 2017 году она за взятку помогла незаконно провезти в Россию скульптуры «Будда Шакьямуни» и «Цзонхава», изготовленные во второй половине XIX века во Внутренней Монголии, за что получила три года условно.

На Юлию Цветкову завели три административных дела о пропаганде ЛГБТК+ среди несовершеннолетних и одно уголовное — о распространении порнографии. Поводом для последнего стали художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». Художнице грозит до шести лет лишения свободы.

С ноября прошлого года по март 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В апреле арт-активистка стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».