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В России выявили 21 513 новых заражений коронавирусом

Семён Гудошников
Сегодня в 11:39

В России за сутки выявили 21 513 заражений коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 374 случая меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской и Воронежской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Вологодской области.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 677 352. За последние сутки вылечились 27 318 человек, за все время — 3 081 536. За сутки умерли 580 пациентов, за весь период — 68 412. Число активных случаев — 527 404 (за последний месяц оно почти не изменилось).

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 97,5 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (24,6 млн). На втором и третьем — Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,6 млн).

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