В России выявили 21 513 новых заражений коронавирусом

В России за сутки выявили 21 513 заражений коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 374 случая меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской и Воронежской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Вологодской области.