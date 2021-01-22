В Германии издали Библию для зумеров. Это более простая и современная версия со множеством сносок

В Германии издали «Базовую Библию» — Священное писание, адаптированное под современную молодежь. Об этом сообщает DW.

Над книгой работали 1100 человек, из них 40 — это переводчики с иврита и латыни. Перед ними стояла непростая задача: максимально облегчить слог и сделать его понятным для зумеров, которые привыкли общаться и получать информацию через мессенджеры, короткие ролики и другие сокращенные форматы.

Переводчики должны были укоротить и адаптировать Библию без потери смысла. Поэтому новая книга написана короткими предложениями — не больше 16 слов, но со множеством объясняющих сносок. Авторы проекта исходили из того, что потенциальный читатель, скорее всего, не знаком со множеством понятий, встречающихся в Священном писании, — от географических названий (например, Вифлеем) до значения даров мудрецов: золота, ладана и смирны.