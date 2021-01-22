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В Германии издали Библию для зумеров. Это более простая и современная версия со множеством сносок

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:15

В Германии издали «Базовую Библию» — Священное писание, адаптированное под современную молодежь. Об этом сообщает DW.

Над книгой работали 1100 человек, из них 40 — это переводчики с иврита и латыни. Перед ними стояла непростая задача: максимально облегчить слог и сделать его понятным для зумеров, которые привыкли общаться и получать информацию через мессенджеры, короткие ролики и другие сокращенные форматы.

Переводчики должны были укоротить и адаптировать Библию без потери смысла. Поэтому новая книга написана короткими предложениями — не больше 16 слов, но со множеством объясняющих сносок. Авторы проекта исходили из того, что потенциальный читатель, скорее всего, не знаком со множеством понятий, встречающихся в Священном писании, — от географических названий (например, Вифлеем) до значения даров мудрецов: золота, ладана и смирны.

Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был опечален, потому что он не знал еще, что этот Ребенок от Бога. Иосиф был опечален, но он не хотел опозорить Марию и хотел расстаться с ней.
Цитата из «Базовой Библии»

«Модернизация — это необходимость. Цель любого перевода Священного писания во всех религиях — достучаться до современного читателя», — говорит религиовед из Билефельдского университета Михаэль Шмидель.

Книгу уже сейчас можно прочитать как в печатном, так и в электронном виде. Печатное издание «Базовой Библии» из лимитированного выпуска стоит от 25 до 148 евро, но цифровую версию можно получить бесплатно.

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