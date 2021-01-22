Путин предложил снять возрастные ограничения для чиновников, назначенных президентом

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который снимает возрастные ограничения для гражданских чиновников, назначаемых главой страны. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По действующему закону предельный возраст нахождения на государственной гражданской службе составляет 65 лет, а для руководителей высшего звена — 70 лет.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке к документу.

В этой связи законопроект предлагает «в исключительных случаях» не учитывать возраст при продлении срока службы, но только если госслужащего назначает президент.

В 2012 году Путин уже продлевал предельный возраст для высших должностных лиц с 60 до 70 лет. Необходимость этого послабления тогда мотивировалась сохранением кадрового потенциала.

В 2020 году президент разрешил руководителям государственных и муниципальных вузов работать также до 70 лет. Одновременно с этим правительство внесло законопроект, предлагающий увеличить предельный возраст пребывания на службе для офицеров из руководящего состава уголовно-исполнительной системы.