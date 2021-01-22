В России разработали сервис, который определяет по фотографии, ищут ли человека

Компания NTechLab разработала систему, которая способна понять по фотографии, является ли человек пропавшим без вести и ищут ли его родные. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Принцип работы сервиса следующий: пользователь может сфотографировать любого человека (к примеру, нуждающегося в помощи) и отправить снимок в телеграм-бот @AlertNtechLabBot или загрузить его на сайт проекта. Алгоритм с системой распознавания лиц проверит, есть ли в базе объявление о пропаже этого человека.

Если есть, сервис выдаст информацию из базы (включая ФИО, вещи, в которые человек был одет, место, где его видели в последний раз) и предложит связаться с «Лиза Алерт». Если совпадения не найдено, программа подскажет, с кем связаться, чтобы человеку оказали необходимую помощь.

Сейчас к сервису подключены все региональные базы поискового отряда «Лиза Алерт». В будущем к системе планируют подключить базы и других волонтерских объединений России и СНГ.

По данным МВД, на начало 2020 года в России числились пропавшими без вести более 29 тыс. человек. Только за девять месяцев прошлого года в розыск было объявлено 7900 пропавших. Местонахождение 5200 из них удалось установить, 2700 до сих пор в розыске.