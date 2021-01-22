Правительство Германии запретит убивать цыплят-самцов. Это спасет 45 млн птиц в год

Кабинет министров Германии одобрил законопроект, который запретит убийство только что вылупившихся цыплят-самцов, сообщает New York Post. Германия станет первой страной в мире, где введут такие правила.

В инкубаториях цыплята-самцы считались лишними, так как не приносили доход птицеводам. Они не откладывают яйца, а их порода непригодна для выращивания на мясо. Содержание ненесущей птицы экономически не оправдано, поэтому производители мяса и яиц убивали цыплят-самцов и нездоровых самок.

Закон, который запретит умерщвление цыплят вступит в силу 1 января 2022 года. В 2024 году планируется ввести запрет на уничтожение эмбрионов в яйце после шестого дня инкубации. Федеральный суд постановил, что пока птицеводы могут продолжать убивать цыплят-самцов.

Власти Германии утверждают, что на территории страны ежегодно убивают около 45 млн цыплят в год. Заместитель официального представителя федерального правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что за последние годы в разработку процедур определения пола цыплят до их вылупления инвестировано более 9,7 млн долларов.