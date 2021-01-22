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Москва улучшила показатели безопасности, экологии и здравоохранения в рейтинге Numbeo

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

Москва улучшила свои позиции в рейтинге портала Numbeo сразу по нескольким пунктам — безопасности, экологии и здравоохранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По индексу преступности, где на первом месте самый небезопасный город, Москва улучшила свою позицию на 31 строчку, переместившись с 230-го места на 261-е. Посетители портала отметили низкий уровень преступности в целом в городе и маленькие шансы быть ограбленным, столкнуться с нападением или оскорблениями. По этому показателю российская столица обошла Берлин, Милан, Нью-Йорк и Дублин. В лидерах рейтинга — Абу-Даби, Доха и Тайбэй.

В рейтинге «Индекс загрязнения окружающей среды», где первым идет самый загрязненный город, Москва переместилась на восемь строчек — с 164-й на 172-ю. Туристы назвали качество воздуха в столице умеренным, а качество питьевой воды и парковых зон — высокими. Здесь Москва обогнала Брюссель, Лос-Анджелес, Рим и Стамбул. На первых строчках норвежский Ставангер, Хельсинки и Веллингтон.

Индекс здравоохранения российской столицы тоже подрос — до 185-го места с 191-го. Оперативность оказания медицинских услуг стала высокой, а не средней. По этому показателю в Москве дела обстоят лучше, чем в Майами, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Шанхае, решили пользователи Numbeo.

Опросы на портале Numbeo проходят постоянно, а раз в полгода фиксируются их итоги. Посетители сайта оценивают более 500 городов со всего мира. Данные портала используются при составлении интегральных рейтингов городов, к примеру: IESE Cities in Motion и MORI Global Power City Index.

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