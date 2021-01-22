Музыкальный проект Rhye выпустил новый альбом «Home». Релиз можно послушать на большинстве популярных стриминговых сервисов.
Пластинка, как можно понять по ее названию, была записана музыкантами дома, во время карантина. Эмбиент-треки, вошедшие в альбом, как раз подходят для такого заключения, помогая снять тревогу и стресс.
Rhye образован в 2011 году канадцем Майком Милошем и датчанином Робином Ханнибалом. С того времени дуэт выпустил три студийных альбома с лаконичными названиями «Woman», «Blood» и «Spirit», а летом 2018-го музыканты выступили на Пикнике «Афиши».