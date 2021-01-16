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Бесплатные прививки для ИП, пилот «The Last of Us» от Балагова и другие новости дня 20:46 Дайджест
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В сети появился трейлер хоррора «Страна чудес Вилли» с Николасом Кейджем 18:49
Украинские магазины, банки и рестораны обязали обслуживать клиентов на украинском языке 18:10
Independent/Twitter Китайский заповедник опубликовал видео с уникальной пандой-альбиносом
Китайский заповедник опубликовал видео с уникальной пандой-альбиносом 17:50
Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром 17:11
В Китае изъяли партию мороженого. 4800 ящиков оказались зараженными коронавирусом 16:42
Bloomberg: Apple планирует выпустить складной iPhone 16:25
В России разработали тест для определения британского штамма коронавируса 15:49
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Nivea откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если его проведут в Беларуси Обновлено в 15:24
Премьера фильма «Годзилла против Конга» пройдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max 15:08
Главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову нашли убитой 14:59
Facebook запретил организовывать мероприятия в день инаугурации Байдена 13:42
Итан Хоук сыграет злодея в сериале Marvel 13:37
В Индонезии блогеры стали приоритетной группой для вакцинации от COVID-19 12:55
Полеты в космос в трейлере второго сезона сериала «Ради всего человечества» 11:58
Karen Seto/Flickr Лиам Нисон заявил, что больше не будет играть в боевиках. Актеру в этом году исполнится 69 лет
Лиам Нисон заявил, что больше не будет играть в боевиках. Актеру в этом году исполнится 69 лет 11:41
В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса 11:22
Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа 10:59
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Дайджест

Бесплатные прививки для ИП, пилот «The Last of Us» от Балагова и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:46

В России за последние сутки заболели коронавирусом 24 092 человека. Число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 3 533 623.

В Москве бесплатно сделают прививки от коронавируса индивидуальным предпринимателям и самозанятым. А в Индонезии в числе первых вакцинацию смогут пройти блогеры.

Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа, но запретил организовывать мероприятия в Вашингтоне в день инаугурации Джо Байдена. Она пройдет 20 января.

WhatsApp отложил на три месяца введение новой политики конфиденциальности. Это произошло после того, как пользователи начали переходить на конкурирующие платформы.

Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Самолеты будут летать в Ханой, Дели, Доху и Хельсинки с 27 января.

Nivea и Skoda объявили, что откажутся спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если его проведут в Беларуси. Соревнования состоятся с 21 мая по 6 июня.

Украинские магазины, банки и рестораны обязали обслуживать клиентов на украинском языке. Другие языки использовать разрешается, но только по просьбе посетителей.

В Китае изъяли 4800 ящиков мороженого, зараженного коронавирусом. Его произвели из новозеландского сухого молока и украинской сухой сыворотки.

Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по видеоигре «The Last of Us». Шоураннером проекта станет автор «Чернобыля» Крейг Мейзин.

Группа Shame представила свой второй альбом «Drunk Tank Pink». Продюсером пластинки выступил Джеймс Форд — раньше он работал c Haim, Gorillaz, Arctic Monkeys и Depeche Mode.

Музыканты Rage Against the Machine выпустили документальный фильм «Killing in Thy Name» о расовых различиях жителей США. Лента рассказывает историю американского рабовладельчества.

Китайский заповедник опубликовал видео с пандой-альбиносом. Этот медведь — единственный с подобным окрасом, известный ученым.

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