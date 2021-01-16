WhatsApp на три месяца перенес сроки введения новой политики конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp перенес с 8 февраля на 15 мая вступление в силу новой политики конфиденциальности. Об этом говорится в блоге компании.

Представители WhatsApp отметили, что причиной стала возникшая «путаница» об обмене данных с Facebook. Пользователям пообещали, что будут работать над устранением дезинформации об обновлениях конфиденциальности.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия. За это время пользователи смогут лучше ознакомиться с обновлениями и принять их», — сказано в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях разошлась информация, что после 8 февраля WhatsApp начнет передавать данные пользователей в Facebook. Мессенджер должен был закрыть доступ пользователям, отказавшимся принимать новые условия.

На фоне этого многие начали переходить в конкурирующие продукты. Сервис Signal вышел в топ бесплатных приложений в США и нескольких других странах, и получил прирост 4200% по загрузкам за неделю. Telegram тоже зафиксировал аномальный прирост пользователей.