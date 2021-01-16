Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Самолеты будут летать дважды в неделю из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки и трижды — в Доху. Кроме того, два рейса будут отправляться еженедельно из Петербурга в Хельсинки. Кроме того, самолеты станут чаще летать в Каир — пять раз в неделю.

Во всех странах число новых случаев COVID-19 за последние две недели не превышает 40 на 100 тыс. человек, суточный прирост заболеваемости — в пределах одного процента, а коэффициент распространения коронавируса за 7 дней — не более единицы.

Россия прекратила международное пассажирское сообщение с 27 марта 2020 года из‑за пандемии COVID-19. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас из России можно улететь уже более чем в 15 стран.