Собянин объявил о бесплатной вакцинации для еще двух категорий москвичей

Бесплатную привику от коронавируса смогут сделать еще две категории москвичей — индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Процедуру можно будет пройти с 19 января. Вакцинироваться также смогут работники ИП. Пункты вакцинации в столице работают ежедневно, без выходных, и записаться можно на портале mos.ru.

Ранее Сергей Собянин объявил, что с 18 января для учеников 6–11-х классов московских школ отменяется удаленное обучение. Студенты останутся на удаленке до 21 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.