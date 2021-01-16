Украинские магазины, банки и рестораны обязали обслуживать клиентов на украинском языке

Украинские магазины, банки, рестораны и другие заведения с 16 января обязали обслуживать клиентов только на украинском языке. Об этом сообщил «Интерфакс».

В стране вступила статья № 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого момента вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, это касается автозаправок, аптек и даже интернет-магазинов.

Информация о товарах и услугах должна быть предоставлена на украинском языке, однако дублировать сообщения на любой другой язык не запрещается. Обслуживать посетителей также разрешают на иностранном языке, но только по отдельной просьбе.