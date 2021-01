Rage Against the Machine исследуют проблему расовых различий в документалке «Killing in Thy Name»

Группа Rage Against the Machine выпустила документальный фильм «Killing in Thy Name», исследующий проблему расовых различий жителей США. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Музыканты сняли документалку совместно с международным коллективом артистов The Ummah Chroma (название означает «цветные сообщества»). На протяжении всего фильма используется главный хит Rage Against the Machine «Killing in Thе Name».

В 2019 году коллектив объявил о своем очередном воссоединении. Артисты анонсировали новый концертный тур, который позже пришлось отложить из‑за пандемии коронавируса.