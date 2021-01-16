Rage Against the Machine исследуют проблему расовых различий в документалке «Killing in Thy Name»

Группа Rage Against the Machine выпустила документальный фильм «Killing in Thy Name», исследующий проблему расовых различий жителей США. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Лента показывает школьников, которым учитель рассказывает историю американского рабовладельчества и объясняет концепции явного предначертания и того, кто такой на самом деле белый человек.