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Rage Against the Machine исследуют проблему расовых различий в документалке «Killing in Thy Name»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:00

Группа Rage Against the Machine выпустила документальный фильм «Killing in Thy Name», исследующий проблему расовых различий жителей США. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Лента показывает школьников, которым учитель рассказывает историю американского рабовладельчества и объясняет концепции явного предначертания и того, кто такой на самом деле белый человек.

Музыканты сняли документалку совместно с международным коллективом артистов The Ummah Chroma (название означает «цветные сообщества»). На протяжении всего фильма используется главный хит Rage Against the Machine «Killing in Thе Name».

В 2019 году коллектив объявил о своем очередном воссоединении. Артисты анонсировали новый концертный тур, который позже пришлось отложить из‑за пандемии коронавируса.

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