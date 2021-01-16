Nivea откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если его проведут в Беларуси

Компания Nivea Men откажется выступать спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если его проведут в Беларуси. Об этом сообщает Tut.by.

Представители бренда написали в инстаграме, что уже проинформировали Международную федерацию хоккея о решении и теперь будут внимательно следить за обсуждениями. Компания спонсирует ЧМ по хоккею больше десяти лет.

«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия», — цитирует сообщение «Медуза».

Соревнование должно пройти с 21 мая по 6 июня.