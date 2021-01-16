Группа Shame выпустила альбом «Drunk Tank Pink»

Британская группа Shame выпустила свой второй альбом, получивший название «Drunk Tank Pink». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

В пластинку вошло 11 песен, среди которых «Alphabet», «Water in the Well», «Snow Day» и «Nigel Hitter» уже были представлены в качестве синглов.