Группа Shame выпустила альбом «Drunk Tank Pink»

Британская группа Shame выпустила свой второй альбом, получивший название «Drunk Tank Pink». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
В пластинку вошло 11 песен, среди которых «Alphabet», «Water in the Well», «Snow Day» и «Nigel Hitter» уже были представлены в качестве синглов.
Продюсером «Drunk Tank Pink» выступил Джеймс Форд, работавший с Haim, Gorillaz, Arctic Monkeys, Depeche Mode и Джесси Уэйр.
В 2018 году Shame выступили в Москве на фестивале «Боль». В том же году вышел их дебютный альбом «Songs of Praise».