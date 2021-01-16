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В Китае изъяли партию мороженого. 4800 ящиков оказались зараженными коронавирусом

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:42

На северо-востоке Китая власти города Тяньзинь изъяли партию мороженного, после того, как в 4836 ящиках нашли коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail.

COVID-19 был найден в трех образцах молочного продукта местного производства. 2089 коробок оставались запечатанными на складе. 1812 успели отправить в другие провинции, из них 935 уже попали в местные торговые точки. 65 коробок были проданы.

Партию упаковок мороженного массой 450 грамм произвели в Китае из новозеландского сухого молока и украинской сухой сыворотки. Власти призвали потребителей сообщать о своем здоровье и местонахождении. 1662 работников компании отправили на карантин и прохождение медицинских тестов. 700 из них получили отрицательный тест на коронавирус, об остальных пока что нет информации.

На сегодняшний день во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли более 2 млн человек. Больше всего жертв пандемии COVID-19 зафиксировано в США — там погибли 390 195 человек. На втором месте в списке стран с самыми серьезными потерями Бразилия (207 095 умерших).

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