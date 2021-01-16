В Индонезии блогеры стали приоритетной группой для вакцинации от COVID-19

В Индонезии блогеров включили в список приоритетных групп для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил Reuters.

Вакцинация инфлюенсеров, как надеются власти страны, поможет убедить граждан в необходимости прививки. В числе первых препарат от COVID-19 также получат медицинские работники.

Прививку от коронавируса уже сделал популярный блогер и телезвезда Раффи Ахмад, на страницу которого в инстаграме подписаны почти 50 млн человек. «Хвала Господу, вакцина. Не бойтесь вакцин», — написал он в соцсети.

В ближайшее время вакцину от COVID-19 также получат музыканты из группы Noah и певица Риса Сарасвати, сообщили в индонезийском Минздраве. В ведомстве рассчитывают, что знаменитости повысят доверие к вакцине — пока на прививку согласны только 37% граждан страны.

В Индонезии применяют китайскую вакцину CoronaVac. В ее эффективности сомневаются некоторые местные медики. Кроме того, многие индонезийцы отказываются от препарата из‑за нерешенного вопроса о ее халяльности.