Facebook запретил организовывать мероприятия в день инаугурации Байдена

Социальная сеть Facebook запретила организовывать мероприятия на своей платформе в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Facebook будет блокировать создание любых событий в Вашингтоне рядом с Капитолием и Белым домом, а также возле капитолиев в других штатах. Также временно на сайте не будет работать политическая реклама.

Организовывать мероприятия на территории США не смогут иностранные аккаунты и страницы. Кроме того, нарушавшие политику соцсети пользователи лишатся возможности проводить видеотрансляции и создавать новые события, группы или страницы.

«Facebook и Instagram теперь удаляют контент, содержащий фразу „остановите кражу“ („stop the steal“) в соответствии с нашей политикой координации вреда», — также сообщили в компании.