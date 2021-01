Кантемир Балагов снимет пилот сериала по игре «The Last of Us»

Кантемир Балагов станет режиссером пилотного эпизода сериала, основанного на видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Разработкой шоу по «The Last of Us» занимается HBO, а шоураннером стал Крейг Мейзин, сделавший для канала сериал «Чернобыль». Изначально постановщиком пилота был назначен режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, но он покинул новый проект из‑за плотного графика. Продюсированием также займется создатель игры Нил Дракман.

Действие «The Last of Us» происходит в постапокалиптическом будущем, в мире, пережившем глобальную пандемию. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести 14-летнюю Элли из зоны карантина.

«Я большой фанат „The Last of Us“ и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что‑то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — написал Балагов в инстаграме.