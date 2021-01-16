В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 623 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, республике Крым, Красноярском крае и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 544 623. За последние сутки вылечились 27 311 человек, за все время — 2 936 991. За сутки умерли 590 пациентов, за все время — 65 085.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 93 млн человек, 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (23 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,3 млн).