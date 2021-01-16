Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа

Facebook восстановил аккаунт Дональда Трампа после того, как он был заморожен. Действующий президент США пока не делал новых записей.

Трампу также вернули его страницу в Instagram, в которой пока что тоже не появилось новых публикаций.

Американского лидера временно заблокировали 6 января после того, как его сторонники штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне. Соцсеть заявила, что ворвавшиеся в здание Конгресса подпадают под политику компании в отношении «опасных лиц и организаций» — термин, который она использует для террористов, массовых убийц и групп, разжигающих ненависть.

В тот же день временный бан на аккаунт Трампа наложил Twitter. Через несколько дней его лишили страницы навсегда. На этой неделе YouTube на семь дней заморозил канал Трампа и удалил одно из новых видео, которое, по мнению представителей видеохостинга, может спровоцировать дальнейшее насилие.

Во время столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе один полицейский. Более 50 были задержаны. Раненые есть и среди правоохранителей.

13 января Палата представителей США во второй раз проголосовала за импичмент Дональда Трампа.