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В Москве сделали 31 декабря выходным, вышел новый клип Монеточки и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:29

В России за сутки выявили 29 935 случаев коронавируса, умерли 635 пациентов. В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса, который может быть еще более заразным.

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал работодателям объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал соответствующее распоряжение.

Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Алексея Навального, а также российские власти — в попытке скрыть покушение на убийство оппозиционного политика при помощи теорий заговора. Новосибирские депутаты потребовали возбудить уголовное дело о покушении на Алексея Навального.

При этом, согласно опросу «Левада-центра», каждый третий россиянин считает, что отравление Алексея Навального инсценировали. 19% респондентов назвали случившееся с политиком «провокацией западных спецслужб».

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении ответственности за нарушения на митингах. Документ предполагает увеличение сумм штрафов и более суровые наказания для организаторов митингов, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и незаконное использование пресс-карт на акциях.

СМИ и пользователи социальных сетей пишут, что американский Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом. Представители сервиса пока не прокомментировали информацию.

Сергей Минаев снял документальный сериал о девяностых. В его основу легли как архивные документы, так и личные дневники, а также интервью с самыми разными людьми — от Анатолия Чубайса до Ильи Лагутенко.

Вышла пара новых клипов: на треки «Папина любовница» Монеточки и «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?» Масла Черного Тмина.

На Первом канале вышел выпуск программы «Давай поженимся!», «женихом» в котором стал музыкант Слава Марлоу. В качестве его друга на шоу пришел Моргенштерн.

Фестиваль «Новое британское кино» в этом году пройдет онлайн, его площадкой станет веб-кинотеатр Cool Play. Киносмотр начался 24 декабря и продлится до 10 января.

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