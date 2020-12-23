Фестиваль «Новое британское кино» пройдет в онлайн-кинотеатре Cool Play

Фестиваль «Новое британское кино» в этом году пройдет онлайн. Его площадкой станет веб-кинотеатр Cool Play. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Киносмотр начнется 24 декабря и продлится до 10 января. На протяжении этого времени зрители смогут посмотреть ленты Доминика Дромгула («Лето на озере», «Бенджамин», «Обрыв», «Тихий шум»), документальные фильмы об искусстве и многие другие картины.

В программе фестиваля — драмы взросления «Идеальная десятка» и «Мейкап», сюрреалистический короткий метр Джонатана Глейзера «Падение», документальная сага «Для Самы», «Мир Аниша Капура», «Кто украл Бэнкси», а также сразу два фильма о хореографе Акраме Хане («Танцор и боец», «Можем ли мы жить с роботами?») и «Мечты о великанах», посвященные работе режиссера Терри Гиллиама над проектом о новом Дон Кихоте.

Гости «Нового британского кино» смогут посмотреть как отдельные фильмы, так и приобрести абонемент на весь фестиваль. Ознакомиться со всей программой фестиваля и купить билеты можно на сайте.