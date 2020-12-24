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В России за сутки выявили почти 30 тыс. случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:25

В России за сутки выявили 29 935 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2685 случаев меньше, чем было вчера, и рекордное значение за все время пандемии.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Псковской, Свердловской, Воронежской, Архангельской и Ростовской областях, а также в Республике Карелии.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 963 688. За последние сутки вылечились 26 890 человек, за все время — более 2,3 млн. За сутки умерли 635 пациентов, за все время — 53 096.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 78,7 млн человек, то есть заболел каждый сотый житель Земли. 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (18,4 млн). На втором и третьем — Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,3 млн).

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