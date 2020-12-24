В России за сутки выявили почти 30 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили 29 935 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2685 случаев меньше, чем было вчера, и рекордное значение за все время пандемии.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Псковской, Свердловской, Воронежской, Архангельской и Ростовской областях, а также в Республике Карелии.