Собянин порекомендовал работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал столичным работодателям объявить 31 декабря выходным днем. С таким предложением он выступил в эфире телеканала «Россия 24».

«Рекомендуем всем предприятиям и организациям, чтобы 31-е число сделали выходным днем», — заявил мэр.

Собянин обратил внимание, что для сотрудников бюджетных учреждений столицы, которые не задействованы в подготовке Нового года, этот день будет выходным.

Власти Подмосковья также объявили 31 декабря выходным. Губернатор Андрей Воробьев подписал распоряжение, по которому работодателям рекомендуется сделать канун Нового года нерабочим днем с сохранением зарплаты.

23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Он порекомендовал властям регионов объявить этот день выходным, а также отметил, что на федеральном уровне сделать это пока нельзя.