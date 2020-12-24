Сергей Минаев снял документальный сериал о девяностых

Российский журналист и главный редактор издания Esquire Сергей Минаев снял документальный сериал о России девяностых годов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса more.tv.

Проект выйдет на more.tv и видеосервисе Wink. Премьера состоится 4 января 2021 года.

«В основу документального сериала легли личные дневники и домашние архивы, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также две сотни интервью участников событий невероятного десятилетия. Среди них — Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко», — сообщили в пресс-службе more.tv.

Сериал будет поделен на несколько тематических блоков. Он осветит важнейшие темы девяностых, среди которых политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь.

Первая серия проекта называется «Мумий Тролль. Морская». Она посвящена выпуску одноименного музыкального альбома группы «Мумий Тролль».