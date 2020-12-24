Новосибирские депутаты потребовали возбудить уголовное дело за покушение на Навального

Десять депутатов городского совета Новосибирска направили заявление главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело об отравлении политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее обращение.

Среди подписавшихся — четверо депутатов от «Коалиции Новосибирск 2020», пятеро членов фракции КПРФ и независимый депутат Наталья Пинус.

«20 августа 2020 года в Томске предположительно был отравлен гражданин России, оппозиционный политик Алексей Навальный. В первые двое суток после ухудшения здоровья он прошел первичное обследование и получил первую медицинскую помощь в Омске, так что полная информация о причинах критического ухудшения его здоровья должна быть в распоряжении правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела депутаты требуют объяснить причины. Они также отметили в письме, что преследование Навального и других оппозиционеров «вызвано политическими мотивами».

Ранее с таким же обращением к СК и ФСБ направили депутаты Псковского областного собрания, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Мосгордумы и городской думы Томска.

17 декабря на пресс-конференции Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Bellingcat, сделанное совместно с другими изданиями и Фондом борьбы с коррупцией, в котором говорится, что Алексея Навального пыталась отравить специальная группа ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет.

Президент фактически признал слежку за оппозиционером: «Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца». Само расследование он назвал легализацией данных американских спецслужб.

21 декабря Алексей Навальный опубликовал видео, в котором он звонит своему предполагаемому отравителю Константину Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот подтверждает свою причастность к преступлению и рассказывает подробности об отравлении.

«У больного мания величия. Говорят, он сравнивает себя с Иисусом», — так это прокомментировали российские власти в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.