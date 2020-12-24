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Яна Троянова кружится в танце в клипе на песню Монеточки «Папина любовница»

Анастасия Цой
Сегодня в 15:12

Монеточка представила клип на песню «Папина любовница» со своего последнего альбома «Декоративно-прикладное искусство». Главную роль в видео, которое снял режиссер Илья Соловьев, сыграла актриса Яна Троянова.

В клипе Монеточка видит безликого мужчину и женщину в красном платье, заходящих в московскую гостиницу «Космос». Она идет за ними и попадает в лабиринт из бесконечных коридоров и гостиничных номеров, в которых сталкивается с собственными воспоминаниями. Там же кружится в танце папина любовница.

«Образ бесконечной гостиницы для меня интуитивно связан с образом подсознания человека. Эмоции, воспоминания, чувства в моей голове напоминают здание с комнатками разных размеров и форм, коридорами, ведущими из одного номера в другой. И иногда мне кажется, что я точно знаю план своей гостиницы, как план эвакуации — это карта с входами и выходами. Но иногда мне она кажется запутанным лабиринтом», — рассказала Монеточка «Медузе».

В октябре Монеточка выпустила полноформатный альбом «Декоративно-прикладное искусство». В него вошли 11 треков, над которыми также работал музыкант Витя Исаев.

В мультимедийном сервисе Okko — продолжение культового корейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан», где действие из поезда переместилось на улицы. После событий первого «Поезда» прошло четыре года, Южная Корея пала под натиском живых мертвецов. Как было показано в конце оригинального фильма, только военные могут сохранить дисциплину и организованно дать отпор зомби после конца света. Впрочем, опасны в этом мире и анархические банды людей. Они устраивают гладиаторские бои живых и мертвых.

Группа морских пехотинцев и примкнувшие уцелевшие пытаются найти прибежище либо выход на заблокированном полуострове, который весь стал, как осажденный поезд. В городе Инчхон пытаются уцелеть герои — бывший солдат, его напарник и семья с двумя детьми. Им предстоят бешеные гонки на машинах по ночным улицам, кишащим зомби. Но есть в разрушенном городе противники пострашнее. Главное — добраться до порта к рассвету.

Крепкий боевик для ценителей жанра зомби-хоррора и его корейской разновидности в частности «Поезд в Пусан 2: Полуостров» доступен в формате Full HD для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

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