Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального

Госдепартамент США обвинил Федеральную службу безопасности (ФСБ) в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет CNN.

В США полностью доверяют заключениям, к которым пришла Организация по запрещению химического оружия, и считают, что ФСБ использовала вещество из группы «Новичок» против политика. При этом российские власти обвиняются в попытке скрыть покушение на убийство Навального при помощи теорий заговора.

«Давайте проясним: эти теории заговора — просто способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило», — заявил представитель Госдепа.

Позиция Госдепартамента — наиболее конкретно сформулированное обвинение в сторону российских властей со стороны администрации Дональда Трампа. По данным CNN, США уже подготовили санкции, они будут введены, когда Трамп поставит свою подпись — он же пока Россию в отравлении Навального не обвинял.

«Для отравления Навального нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российского правительства. Конечно, президент Путин и российское правительство хотят, чтобы мы поверили в обратное», — уточнили в Госдепе.

21 декабря Алексей Навальный опубликовал видео, в котором он звонит своему предполагаемому отравителю Константину Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот подтверждает свою причастность к преступлению и рассказывает подробности об отравлении.

«У больного мания величия. Говорят, он сравнивает себя с Иисусом», — так это прокомментировали российские власти в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.