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СМИ: американский Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом

Анастасия Цой
Сегодня в 17:22

Стриминговый сервис Netflix удалил из библиотеки все фильмы с участием Джонни Деппа. Как отмечают авторы издания Geek Buzz, которые это обнаружили, пока картины с актером недоступны только в США. Однако некоторые пользователи социальных сетей пишут, что фильмы пропали и с австралийской версии сайта.

Представители Netflix пока не прокомментировали эту информацию. В российской версии стримингового сервиса фильмы с Джонни Деппом доступны к просмотру.

Ранее Netflix исключил Шайю ЛаБафа, сыгравшего во «Фрагментах женщины», из наградной кампании фильма. В середине декабря певица FKA Twigs обвинила актера, с которым встречалась некоторое время, в сексуальном, физическом и психологическом насилии и подала на него в суд. Также в насилии актера обвинила еще одна его бывшая подруга. ЛаБаф заявил, что многие из утверждений девушек «не соответствуют действительности», однако раскаялся за причиненный им вред.

В начале ноября Депп проиграл суд против британского таблоида The Sun, который утверждал, что актер применял психологическое и физическое насилие к бывшей жене Эмбер Херд. После этого артиста попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей».

При этом Warner Bros. согласилась выплатить Деппу восьмизначный гонорар, несмотря на то, что актер успел сняться только в одной сцене. Премьеру третьей части «Фантастических тварей» перенесли на лето 2022 года (изначально она должна была выйти в ноябре 2021 года).

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